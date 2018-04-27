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2018 ve 27. Dönem Milletvekili Genel 'nde kullanılacak oy pusulaları nasıl olacak?

ve 27. Dönem Milletvekili Genel 'nde kullanılacak oy pusulalarının şekli belli oluyor. Buna göre, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oy pusulasında adayların fotoğrafları ve isimleri yer alacak, ittifak unvanları ve parti logoları bu pusulada bulunmayacak.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 17:59 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 18:00
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulaları nasıl olacak?

ve 27. Dönem Milletvekili Genel 'nde kullanılacak oy pusulalarının şekli netleşiyor.Anayasa değişikliğinin 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 'da yapılacak seçimlerle başlayacak.

İKİ AYRI OY PUSULASINA TERCİHTE BULUNULACAK

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri aynı günde gerçekleştirilecek. Seçmenler, sandıkta iki ayrı oy pusulasına tercihte bulunarak, cumhurbaşkanını ile 'de görev yapacak milletvekillerini belirleyecek. Oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak. Bu başlık altında 'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 2014'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların unvanları olmayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri, çekilecek kura sonucu tespit edilecek.

11 PARTİNİN TAMAMI PUSULADA OLACAK

Seçmenler, diğer oy pusulasına oy vererek de TBMM'de 27. Dönem'de görev yapacak milletvekillerini belirleyecek. Bu pusulada Yüksek Seçim Kurulunun () kararıyla seçimlerine girmelerine karar verilen , BTP, BBP, , DP, , İYİ Parti, , Saadet Partisi, Vatan Partisi ile bulunacak.

İTTİFAK UNVANLARI YAN YANA YER ALACAK

İttifak yapan partiler, ittifak unvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek. Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

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24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulaları nasıl olacak?
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