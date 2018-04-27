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29 Dışişleri Bakanı ’nun Temmuz zirvesi için toplandı

29 ülkesinin dışişleri bakanları bu cuma sabahı Brüksel'de bir araya gelerek, gelecekteki ittifakları güçlendirmek amacıyla 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Atlantik zirvesinden önceki son toplantı için Brüksel'de bir araya geldi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 13:53
29 Dışişleri Bakanı NATO’nun Temmuz zirvesi için toplandı

Perşembe günü Washington'da Se tarafından atanması onaylanan CIA'nın eski lideri olan ABD'li diplomasi şefi Mike Pompeo da toplantıdaki yerini aldı.

Eski bir asker olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, müttefik meslektaşları ile Rusya'nın küresel istikrarını kötü şekilde etkilemesini ve geleceği için oluşturduğu tehditleri, İran ve ile yapılan anlaşmalarla, Avrupa ile Kanada'dan savunma harcamalarını arttırmaları gibi konuları masaya yatırması bekleniyor.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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29 Dışişleri Bakanı NATO’nun Temmuz zirvesi için toplandı
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