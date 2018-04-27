SON DAKİKA Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Burada ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşen Çavuşoğlu, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Münbiç konusuna ilişkin oluşturulan yol haritası uygulanırsa askeri bir müdahaleye gerek kalmayacağını dile getirerek, "Buralardan YPG- PKK çekilecek. Buraların kimin yöneteceğine ve güvenlik ile ilgili kimlerin görev alacağına birlikte karar vereceğiz" belirtti. Bu sürecin şeffaf bir süreç olacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Ön mutabakatımız bu. Uygulamada bunları göreceğiz. 1 Mayıs'ta bu yol haritası uygulanırsa hiçbir sorun kalmaz" ifadelerini kullandı.Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de, Kandil'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız.





"AKSİ TAKDİRDE MÜNBİÇ'E MÜDAHALE ETMEK DURUMUNDAYIZ"-



Oluşturulan yol haritasının Suriye'nin geleceği içinde önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü genel anlamda istikrarı ve birliği bakımından önemli bir adım. Böylelikle bu adımları atarsak YPG tehdidinin sınırın öbür tarafında kaldığını göreceğiz. Aksi takdirde biz zaten mecburen Afrin'de olduğu gibi Kandil'de olduğu gibi Kuzey Irak'ta olduğu gibi müdahale etmek durumdayız" diye konuştu.



-"SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?"-



Pompeo ile görüşmesinde ayrıca S-400 hava savunma sistemi konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, öncelikle ABD'den ve müttefik ülkelerden hava savunma sistemi almak istediklerini ancak "umut göremediklerini" belirterek, "Siz olsaydınız ne yapardınız?" dedi.

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ABD'de tutuklu Türk vatandaşları serbest bırakıldı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ NAUERT'TEN MENBİÇ AÇIKLAMASI



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert, "Menbiç'te ortak yol için ikili sürece destek" mesajı verdi.