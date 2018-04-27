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: Görüşmelerden memnuniyet duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum” dedi.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 22:34 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmelerden memnuniyet duydum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugün Panmunjom'da görüşmelerinden memnuniyet duydum. 2 Mayıs'ta Seul'e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız. Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmelerden memnuniyet duydum
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