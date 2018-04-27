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Erdoğan Seçim Stratejisi Toplantısı'na katıldı

ve Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 23:51 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 02:02
Erdoğan AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na katıldı

ve Genel Başkanı , AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık etti.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Genel Başkanvekili ve Başbakan ile parti yöneticileri katıldı.

AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin detayların ele alındığı toplantıda, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konular değerlendirildi.

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Erdoğan AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na katıldı
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