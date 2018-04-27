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'Milletin Duası' klibi

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı ‘Milletin Duası’ türküsü klibi yayınlandı. Klipte başta olmak üzere bir çok sanatçı şarkıyı seslendirdi. 'Milletin Duası' klibinin finali ise Erdoğan'ın şehitlikte ettiği duayla sona eriyor.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 19:14
Sanatçılardan 'Milletin Duası' klibi

Türk Müziği'nin önemli isimleri Mehmetçik için bir araya geldi. Zeytindalı harekatı başta olmak üzere vatan müdafaası için mücadele eden tüm askerlerimize ithafen bir türkü hazırlandı.

Sanatçılardan 'Milletin Duası' klibi

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı 'Milletin Duası' türküsü tüm televizyonlarda yayınlanmaya başladı.
'Milletin Duası' türküsü için buluşan ünlü isimler, seslendirdikleri türkü ile Türkiye'nin sesi oldular. Orhan Gencebay, , Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler 'Milletin Duası' türküsünde buluştu. Video klipte ünlü isimler birlikte kamera karşısına geçti. Operasyonda şehit düşen askerlerimizi bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klip, izleyen herkesi duygulandırdı. Hem kahramanlığı hem hüznü anlatan video klipte, nın Hatay'da sınır karakolunu ziyaret edip, kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerine de yer verildi. 'Milletin Duası' klibinin finali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlikte ettiği duayla sona eriyor.

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Sanatçılardan 'Milletin Duası' klibi
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