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Son dakika: 22 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Olaylı soruşturmasında 22 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 07:21 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 08:12
Son dakika: 22 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün de 25 şüpheli adliyeye sevk edilmiş aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklanmıştı.

Üsküdar'daki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki 22 şüpheli sabah saatlerinde önce sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyette getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli dün sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D. G.T. M.S.Y. "Silahla yaralama" suçundan tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Son dakika: 22 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
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