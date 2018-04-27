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Son dakika: Başbakan Yardımcısı : 'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor

'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü , "Siyasette ahlaksız bir pazarlık döndüğü ortada. CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 15:50
Son dakika: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı , "'nin içinde bulunduğu durum gerçekten acınacak bir durum. CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi.

"KILIÇDAROĞLU KENDİSİ ÇIKIP BEN ADAYIM DEMELİ"

CHP ne yapacağını bilmiyor. Kendi içinden bir ismi belirleyip çıkaramıyor. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz?. Kılıçdaroğlu kendisi çıkıp ben adayım demeli. Hodri meydan diyordu işte meydan. CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor" dedi

İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLERİN CHP'YE DÖNECEĞİ İDDİASI

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir.

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Son dakika: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor
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