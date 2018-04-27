Son dakika: Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi. Kayseri 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ( FETÖ PDY ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski çalışanları olan, daha önce gözaltına alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ancak örgütün şifreli haberleşme programları "ByLock", "Eagle" ve "Kakao" kullanıcısı oldukları belirlenerek yeniden gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan M.Ü, G.Ö, K.S, A.K. A.S.Y. ve A.K, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.