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haberi... 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 12:08
Örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi. 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski çalışanları olan, daha önce gözaltına alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ancak örgütün şifreli haberleşme programları "ByLock", "Eagle" ve "Kakao" kullanıcısı oldukları belirlenerek yeniden gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan M.Ü, G.Ö, K.S, A.K. A.S.Y. ve A.K, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Son dakika: Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu
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