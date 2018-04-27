Son dakika: 700 sivilin katlini veren DEAŞ'lı komutan yakalandı

SÖZDE KOMUTAN YAKALANDI

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün komutanlarından olan ve Suriye'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin de aralarında bulunduğu Suriyeli 4 kişi yakalandı.DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki komutanlarından olan K.E.H.'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'deki Türk istihbaratının koordinesinde operasyon düzenledi.