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Yıldırım’dan hastane ziyareti

, hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yakın arkadaşı Hamdi Boyacı’yı ziyaret etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 20:40 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 20:41
Başbakan Yıldırım’dan hastane ziyareti
, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın arkadaşı Hamdi Boyacı'yı ziyaret etti. İçeride yaklaşık 20 dakika kalan Başbakan Yıldırım, ardından hastane bahçesinde kendisini görmek için bekleyen vatandaşları selamladı. Çocuklara oyuncak dağıtan Başbakan, fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından İstanbul'a gitmek üzere havalimanına hareket ederek, kentten ayrıldı.
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Başbakan Yıldırım’dan hastane ziyareti
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