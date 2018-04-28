Binali Yıldırım: 'Çılgınlık yapanlar bedelini öder''

Başbakan Binali Yıldırım, bakanlıkların sayısının azalacağını belirterek, "Tabii ona cumhurbaşkanı karar verecek ama düşüncesinin azalması yönünde olduğunu biliyorum." dedi.

Başbakan Yıldırım, Habertürk, 24 TV, CNN Türk, A Haber ortak yayınında soruları yanıtladı.

İzmir'deki raylı sistem İZBAN'ın hükümetin verdiği destekle bitirilerek sunulduğuna, bu sistemin dünyanın en uzun toplu taşıma raylı sistemi olduğuna vurgu yapan Yıldırım, İzmir'e hizmet söz konusu olunca siyasetin konuşulmayacağını belirtti ve "Siyaset yapacağız diye İzmirlileri mağdur edemeyiz." dedi.

İzmirlilerin kendisini çok sevdiğini, İzmir'e geldiği gün ile bugün arasında dağlar kadar fark olduğunu dile getiren Yıldırım, kentteki oylarını yüzden 25'ten yüzde 37'ye çıkardıklarını, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de İzmirlilerin kendilerine daha çok oy vereceklerini umduklarını ifade etti.

"İzmirli misiniz, Erzincanlı mısınız, Ankara mı İstanbullu mu?" şeklindeki soruya Başbakan Yıldırım, "Türkiyeliyim. Türküm, doğruyum, çalışkanım..." dedi.

2011 milletvekilliği seçimlerinde İzmir milletvekili olduğunu, 2014'te Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olduğunu ifade eden Yıldırım, "İzmirliler ileri görüşlü olduğu için bizi Başbakanlığa gönderdiler. Sonra 1 Kasım 2015'te tekrar aday olduk. Tekrar seçtiler. Ben İzmirli olmayayım da kim olsun? Bu kadar destekten sonra... Erzincan'da doğdum. Burada milletvekilliği yaptım ama ömrümün büyük bir kısmı, gençlik yıllarım hep İstanbul'da geçti. Ankara'da da dört kapıdan başka yeri tanımam. Evin kapısı, Başbakanlığın kapısı, daha önce bakanlığın kapısı, Meclis'in kapısı, bir de parti var. Ankara'yı maalesef tanıma fırsatı olmadı. İzmirliler ne isterse biz yaparız. Mesela Körfez Geçiş Projemiz var. İzmirllilerin 'Tamam başla' demesini bekliyoruz." diye konuştu.

- E-MUHTIRANIN YIL DÖNÜMÜ

Başbakan Yıldırım, 27 Nisan'ın e-muhtıranın yıl dönümü olduğuna ilişkin soru üzerine e-muhtıranın Türkiye Cumhuriyeti'nde bugünkü sürecin bir başlangıcı olduğunu, AK Parti'nin o muhtırayı iadeli taahhütle geri gönderdiğini, eskiden böyle bir muhtıra geldiğinde siyasetçilerin ceketini alarak gittiğini söyledi.

- "DARBE YAPMAK İSTEYEN 15 TEMMUZ'U AKLINDAN ÇIKARMASIN"

E-muhtıranın postmodern bir darbe türü olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de darbe olur mu olmaz mı?" sorusuna ise "Darbe yapmak isteyenler 15 Temmuz'u aklında çıkarmasın. Bu kadar açık yani. Maceracılar her zaman olabilir. Çılgınlığın mevzuatı yok, yazılmadı. Çılgınlık yapan bedelini öder, bu kadar basit. Türkiye'nin demokrasisini, Türkiye'nin kazanımlarını böyle bir anda yok etmesini, itibarını tükettirmeye kimsenin hakkı yok. Yaparsa bedelini öder. Hiç bir şey karşılıksız kalmaz. Kim ne yaptıysa mutlaka er ve geç bedelini öder. Burada da öder, öbür tarafta da..." dedi.