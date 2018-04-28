Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Egelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz karşılama

Egelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz karşılama

AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havalimanında, Ege Üniversitesi (EÜ) ailesini temsilen 382 akademik ve idari personel karşıladı. Makam aracını durdurup Egelilerin yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gruptakilerle bir süre sohbet etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 18:43
Egelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz karşılama

İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'nda, Ege Üniversiteliler sürpriz karşılama yaptı. Ege Üniversitesi ailesini temsilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde, 382 akademik ve idari personeli gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurup Egelilerin yanına gitti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rektör Budak çiçek takdim etti. Rektör Budak'la görüştüğünü ve üniversiteyle ilgili taleplerin kendisine iletildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekenin yapılacağını söyledi. Daha sonra Egelilerle fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrenin yapılacağı salona geçti.



"ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN TARİHİ BİR GÜN"
Akademik ve idari personelin yoğun katılımı nedeniyle kendilerine teşekkür eden Rektör Budak, "Bugün Ege Üniversitesi için tarihi bir gün. Bunu üniversitemiz için yaptık. Fakülte binalarından hastanemizin değişim dönüşümüne kadar birçok konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşma fırsatı bulduk. Devlet üniversitesi olarak devletimizin ve milletimizin başı - cumhuru Cumhurbaşkanımıza taleplerimizi ilettik. Üniversitemizin temel alt yapısına ilişkin çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. Bu projeler, devletimizin desteği olmadan yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da destek olacağını kaydetti" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Egelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz karşılama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN