Egelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz karşılama

İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adnan Menderes Havalimanı'nda, Ege Üniversiteliler sürpriz karşılama yaptı. Ege Üniversitesi ailesini temsilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde, 382 akademik ve idari personeli gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurup Egelilerin yanına gitti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rektör Budak çiçek takdim etti. Rektör Budak'la görüştüğünü ve üniversiteyle ilgili taleplerin kendisine iletildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekenin yapılacağını söyledi. Daha sonra Egelilerle fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrenin yapılacağı salona geçti.





"ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Akademik ve idari personelin yoğun katılımı nedeniyle kendilerine teşekkür eden Rektör Budak, "Bugün Ege Üniversitesi için tarihi bir gün. Bunu üniversitemiz için yaptık. Fakülte binalarından hastanemizin değişim dönüşümüne kadar birçok konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşma fırsatı bulduk. Devlet üniversitesi olarak devletimizin ve milletimizin başı - cumhuru Cumhurbaşkanımıza taleplerimizi ilettik. Üniversitemizin temel alt yapısına ilişkin çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. Bu projeler, devletimizin desteği olmadan yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da destek olacağını kaydetti" dedi.