Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çılgın Proje" dediği Kanal İstanbul projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 4 yılda tamamlanabileceğinin müjdesini verdi.

"YENİ DÖNEMDE İLK İŞİMİZ..."

1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasına başladık. 5 yıl diyorlar ama inşallah 4 yılda bitireceğiz. İstanbul'un en büyük projesi Kanal İstanbul olacak. Yeni dönemde ilk işlerimizden biri Kanal İstanbul projesini başlatmak olacak. Bu bir dünya projesi. 2020'ye kadar İstanbul'u 355 kilometre metro uzunluğuna kavuşturmak istiyoruz. Şimdi İstanbul'un iki yakasına 7000 kapasiteli şehir hastanesi yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "5 yıl diyorlar ama inşallah 4 yılda bitireceğiz"

"KANAL İSTANBUL'UN AYRINTILARI"

Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul'un son planlarına SABAH ulaşmıştı. Binlerce geminin tehdit ettiği İstanbul Boğazı'na alternatif yaratma fikri artık hayal olmaktan çıkıyor ve hızla gerçeğe dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de 'Çılgın Proje' adıyla tanıttığı Kanal İstanbul'un güzergahının 1/100 bin ölçekli rezerv yapı planıyla Türkiye'nin yüz akı projesinin tüm ayrıntıları tek tek belirlendi. Son plana göre; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek Kanal İstanbul 45.2 kilometre uzunluğunda olacak.

"KANAL İSTANBUL BİR GEREKSİNİM"

İstanbul Boğazı'ndan ticari gemiler Montrö Anlaşması'na göre geçiyor. Anlaşmanın yapıldığı dönemde Boğaz'dan yıllık 3 bin gemi geçiyordu. Ancak bu rakam günümüzde 50 bini buldu. 2030'da 65 bine, 2050'de ise 100 bine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Oysa örneğin Suveyş Kanalı'ndan yılda 17 bin gemi geçiyor. Şehir hatları ve balıkçı tekneleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nın günlük trafiği 2 bin 500.