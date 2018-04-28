FETÖ'cülerin kaçak geçişlerini organize edenlere tutuklama

Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

FETÖ üyelerinin kaçak geçişlerini organize ettikleri öne sürülen 4 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler, nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan'da Arnavutluk'tan gemiyle gelecek genetiği değiştirilmiş esrarın "Spear" isimli tekneden karaya çıkarılacağı istihbaratı üzerine harekete geçmişti. Bodrum Kissebükü Koyu'nda takibe alınan tekne, jandarmadan kaçmaya çalışırken kıyıda kayaya oturmuş, içindeki 20 kişi ormanlık arazide yakalanmıştı.

FETÖ ile iltisaklı şüphelilerden İ.E'nin Dokuz Eylül Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışırken, R.T'nin İstanbul İl Göç İdaresinde uzman yardımcısıyken, H.T'nin TÜBİTAK'ta araştırma görevlisiyken, N.E'nin İzmir Müftülüğünde çalışırken, hakim M.S. ve hakim eşi Y.S'nin Denizli'de görevliyken, H.T. ve M.S'nin bilgisayar mühendisi olarak çalışırken, A.A'nın Burdur'da özel eğitim kurumunda eğitimcilik yaparken ihraç edildiği, F.A'nın ise ev hanımı olduğu belirlenmişti.

Yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine "böcek" denilen dinleme cihazlarının konulması davasında 21 yıl hapis cezası verilen eski TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çalışanı Hamza Turhan'ın da olduğu tespit edilmişti.