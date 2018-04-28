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Olayının perde arkası - ?

'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesi akıllara 1977 yılındaki skandalını getirdi. Güneş Motel olayının ardından Ecevit, 11 bağımsız milletvekiline, kuracağı hükümete destek karşılığında bakanlık önerdi, 10'u kabul etti. Konya Milletvekili Oğuz Atalay bakanlık teklifini kabul etmedi. CHP'nin gensorusu ile 31 Aralık 1977'de başkanlığındaki II. MC Hükümeti devrildi. Peki 5 Haziran 1977 yılında meydana gelen Güneş Motel Olayı'nın perde arkası nedir? İşte Güneş Motel Olayı ile ilgili çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 28.4.2018 22:12 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 22:35

GÜNEŞ MOTEL OLAYI

5 Haziran 1977 yılında yılan genel den galibiyetle çıkmıştı ancak, Meclis'te kazandığı 213 sandalye tek başına iktidar olmasına yetmiyordu. Bunun üzerine Adalet Partisi (AP) lideri , AP ile Milli Selamet Partisi (MSP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin () katılımıyla II. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu. Fakan 11 Aralık 1977'de yapılan yerel seçimleri de CHP kazanınca dengeler değişmeye başladı.

GÖRÜŞMELER SIZINCA GÜNEŞ MOTEL'E GEÇİLDİ

Bu fırsattan yararlanmak isteyen CHP, AP'den istifa edenlerle temas kurmaya başladı. Ecevit ile 12 eski AP'li (Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Fethi Acar, Atalay, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt) arasındaki görüşmelerin ilki 22 Aralık tarihinde Darıca'ya bağlı Bayramoğlu'nda bir otelde gerçekleştirildi. Ancak görüşmelerin gizli tutulmasına rağmen basına sızması üzerine görüşmelerin başka bir ortamda gerçekleştirilmesine karar verildi. Görüşmelerin devamı dönemin CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in organizasyonunda belediyeye ait Florya'daki ler'de yapıldı.

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Güneş Motel Olayının perde arkası - Güneş Motel olayı nedir?
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