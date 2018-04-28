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'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

, “/’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen top ve havan atışları sonucunda BTÖ mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.” açıklamasını yaptı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 17:51
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, 'nin ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda top ve havan atışları sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

kırsalında ise arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde bir el yapımı patlayıcı, 40 kilogram amonyum nitrat ve RDX karışımı patlayıcı madde, bir el bombası, 2 telsiz ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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