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'de 'den 5 tutuklama

Son dakika...'de / soruşturması kapsamında gözaltını alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişi, tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 14:16
Kayseri'de FETÖ'den 5 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 gün önce / soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, ile kapatılan Melikşah Üniversitesi eski çalışanları olan ve daha önce yapılan operasyonda gözaltına alınıp, işlemlerin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan M.U., G.Ö., K.S., A.K. ve A.S.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin 'ByLock', 'Eagle' ve 'Kakao' adlı programları kullandıkları belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kayseri'de FETÖ'den 5 tutuklama
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