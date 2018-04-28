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Son dakika: 'ün açıklamalarına hükümetten ilk tepki

Son dakika haberi... : Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi.

Giriş Tarihi: 28.4.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 14:47
Son dakika: Abdullah Gül'ün açıklamalarına hükümetten ilk tepki

Abdulhamit Gül, 11. 'ün açıklamalarıyla ilgili, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

"VEFA DUYGUSU VE SİYASİ AHLAK..."

Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Abdullah Gül'ün açıklamalarına hükümetten ilk tepki
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