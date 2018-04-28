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Son Dakika: 'ün yeğeni tutuklandı

Son dakika haberi... /PDY soruşturması kapsamında aranan 'ün yeğeni, yurt dışına evrak gönderirken gözaltına alındı. Adil Öksüz'ün kardeşi 'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilen tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 10:21
Son Dakika: Adil Öksüz'ün yeğeni tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /PDY'ye yönelik yapılan çalışmalarda aranan 'ün yeğeni 'ün 'ye kargo göndereceğini tespit etti.

ABD'YE KARGO GÖNDERİRKEN YAKALANDI

13 Nisan günü kargoyu göndermek için gelen Öksüz, gözaltına alındı. Kargo paketini incelemeye alan polis, örgütün Üsküdar İl imamı olarak anan , tutuklu eşi Şenay Öksüz, ve çocuğu Z.Ş'ye ait evraklara el koydu.

Emniyette ifadesi alınan Esmaül Hüsna kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve firari Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Esmaül Hüsna Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Dakika: Adil Öksüz'ün yeğeni tutuklandı
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