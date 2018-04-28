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Son Dakika: Afrin kahramanından acı haber

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Harekatı'nda görev yapan Piyade Astsubay (25), izinli olarak geldiği 'in Tarsus ilçesinde trafik sında yaşamını yitirdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 14:40
Son Dakika: Afrin kahramanından acı haber

Harekâtı'nda görev yapan Piyade Astsubay , memleketi 'in Tarsus ilçesine izinli olarak geldi. Özkan, kendisi gibi 'da astsubay Yemliha Kara'yı da yanına alarak 33 P 1832 plakalı otomobiliyle gezintiye çıktı. Mehmetcan Özkan yönetimindeki otomobil, gece saat 01.00 sıralarında Adanalıoğlu Mahallesi Çukurova Fide Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dereye uçtu. Astsubay Yemliha Kara araçtan çıkmayı başarırken, sürücü Mehmetcan Özkan ise otomobilde sıkıştı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla sudaki araçtan çıkarılan Mehmetcan Özkan, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Yemliha Kara ise Tarsus'taki özel hastanede tedaviye alındı.

CENAZE TARSUS'A GÖTÜRÜLDÜ

yla ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan'ın cenazesi işlemlerin ardından teslim alındı. Görevli askerlerin taşıdığı Özkan'ın tabutu cenaze aracına konuldu. Özkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tarsus'a götürüldü.

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Son Dakika: Afrin kahramanından acı haber
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