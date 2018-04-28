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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı , İl Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin manifestosunun 6 Mayıs'ta açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "6 Mayıs'ta İstanbul İl Kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtım toplantısında ise seçim beyannamemizi. 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir" dedi.

Giriş Tarihi: 28.4.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın kongreden önce vatandaşlara yaptığı açıklamalarından satırbaşları:

İl Teşkilatımızın 5.Kongresinde siz değerli kardeşlerimi selamlıyorum. Günümüzü kutluyorum. Şimdi sizler burda toplandınız. Sizlerin böyle toplandığını görünce selamlamadan geçemedim. Bu ler bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor.

6 MAYIS'TA MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIZ

6 Mayıs'ta İstanbul İl Kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtım toplantısında ise seçim beyannamemizi. 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir. Şu parti Kürtlerin partisi falan yok. Herkesin temsilcisi bu ülkede AK Parti'dir eyvallah.

24 HAZİRAN SANDIKTA DEMOKRATİK TOKADIN VURULDUĞU GÜN OLACAK

Çukurlar, hendekler açtılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adalet yürüyüşü dedikleri yürüşte onlarla kol kola oldular. 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
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