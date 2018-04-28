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Son dakika: İşte 'ün bugün tutuklanan yeğeni!

Son dakika haberi... İstanbul'da emniyet ekipleri, /PDY şüphelisi olarak aranan 'ün yeğeni E.H.Ö.'yü ABD'ye kargo göndereceği sırada gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 15:05
Son dakika: İşte Adil Öksüz'ün bugün tutuklanan yeğeni!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince /PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan 'ün yeğeni E.H.Ö.'nün ABD'ye kargo göndereceği tespit edildi. Ekipler 13 Nisan günü E.H.Ö.'yü E.S. ismine gönderilen zarfı kargo yetkilisine teslim ederken suçüstü yakaladı.

ABD'YE PAKET GÖNDERİRKEN YAKALANMIŞTI

Kargo paketinin içinden çıkan FETÖ/PDY'nin sözde Üsküdar İl İmamı olarak aranan M.Ö., tutuklu olan eşi Ş.Ö. ve çocukları Z.Ş.Ö.'ye ait muhtelif evraklara el konuldu. E.H.Ö. ifadesinde kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve firari Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söyledi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen E.H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: İşte Adil Öksüz'ün bugün tutuklanan yeğeni!
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