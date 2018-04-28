Son dakika: İşte Adil Öksüz'ün bugün tutuklanan yeğeni!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan Adil Öksüz'ün yeğeni E.H.Ö.'nün ABD'ye kargo göndereceği tespit edildi. Ekipler 13 Nisan günü E.H.Ö.'yü E.S. ismine gönderilen zarfı kargo yetkilisine teslim ederken suçüstü yakaladı.

ABD'YE PAKET GÖNDERİRKEN YAKALANMIŞTI

Kargo paketinin içinden çıkan FETÖ/PDY'nin sözde Üsküdar İl İmamı olarak aranan M.Ö., tutuklu olan eşi Ş.Ö. ve çocukları Z.Ş.Ö.'ye ait muhtelif evraklara el konuldu. E.H.Ö. ifadesinde kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve firari Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söyledi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen E.H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.