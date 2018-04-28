Tarihin unutturamadığı destansı zafer: Kut'ül Amare

TARİHİN UNUTTURAMADIĞI DESTANSI ZAFER: KUT'ÜL AMARE

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Osmanlı ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı en büyük zaferlerden birisi olan ve tarihe "İngilizlerin hezimeti" olarak damga vuran Kut'ül Amare zaferine ilişkin, "Askerlerimiz İngiltere'ye tarihinin en korkunç yenilgilerinin birini yaşattı, İngilizlerin 15 bine yakın subay ve askerini esir aldılar. Bu, İngiltere açısından son derece büyük bir felaketti, bizim açımızdan da büyük bir zaferdi." dedi.

İngiltere'nin (Britanya) tarihte yaşadığı en büyük askeri yenilgilerinden birisi olan ve tarih kitaplarında bile yeteri kadar anlatılmadığı için unutulmakla karşı karşıya kalan Kut'ül Amare, 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen etkinlikler ve yayımlanan kitaplarla gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bu yıl 102. yıl dönümü kutlanan destansı zafer, zor şartlar ve imkansızlar içerisinde silahı inanç olan ordunun neler başarabildiğinin tarihteki önemli örnekleri arasında yer alıyor. Osmanlı'nın Çanakkale'den sonra en önemli zaferlerinden Kut'ül Amare, Birinci Dünya Savaşı'nın temel muhaberelerinden biri olarak tanımlanıyor.