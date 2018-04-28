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kırsalında sığınağı bulundu

'nin ilçesi Aşağıgüveç köyü kırsalında tespit edilen sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 17:10
Yüksekova kırsalında PKK sığınağı bulundu

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce /KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Nisan 2018 günü ilçesi Aşağıgüveç köyü kırsalında tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 1 adet savunma tipi el bombası, 2 adet el telsizi, 40 kilogram amonyum nitrat, potasyum nitrat ve RDX karışımı patlayıcı madde düzeneği, 1 adet el yapımı patlayıcı madde (EYP) düzeneği, 2 adet infilaklı fitil, 500 metre elektrik akım kablosu, 180 metre elektronik devresine ait bağlantı kablosu, 33 adet elektronik devre kartı, 5 adet kondansatör, 1 adet 6'lı pil bloğu, 2 adet 2'li pil bloğu, 6 adet plastik alıcı kutusu, 1 adet EYP yapımı yazılmış not defteri, 1 adet lehim makinesi, 1 adet lehimde kullanılan pasta cila kutusu, 3 metre bakır tel, 1 adet pense, 2 adet elektrik bandı, 1 adet koli bandı, 3 adet keçeli kalem, 1 adet kol saati, 15 adet dikiş iğnesi ve 1 adet bezden yapılmış takım çantası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Yüksekova kırsalında PKK sığınağı bulundu
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