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'da 'nün hücre evlerine operasyon

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 10:56
Adana'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, /'ye yönelik istihbari çalışmalar neticesi merkez Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi ve Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan iki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde M.Ö, E.S, İ.M. ve E.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün üst düzey sorumlularından oldukları ve talimatları Pensilvanya'dan aldıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Adana'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
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