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'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı arayışıyla ilgili konuşan , Kemal Kılıçdaroğlu'na sesledi. Başbakan Yıldırım, " Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir" dedi.

Giriş Tarihi: 29.4.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 12:12
Başbakan Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

, yaklaşan seçim öncesi muhalefetin henüz aday çıkarmamasını eleştirerek, "Seçime gidiyoruz, gün sayıyoruz, ana muhalefet partisinde tık yok. Kemal Bey sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Sana yakışan aday olmak, 'ben de varım' demektir" dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ne gelen Başbakan Binali Yıldırım, toplantı salonu önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Seçimin yaklaştığını ancak muhalefetin henüz bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadığını söyleyen Yıldırım, "Seçime gidiyoruz, gün sayıyoruz, ana muhalefet partisinde tık yok. O mu aday olsun, bu mu aday olsun, aydan mı, Mars'tan mı, uzaydan mı gelsin. Sizin içinizde cumhurbaşkanı odayı olacak elemanınız yok mu. Kemal Bey sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Sana yakışan aday olmak, 'ben de varım' demektir. 'Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim' demektir. Niye kapı kapı gezip aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir. Millet sana oy versin, partine oy versin, Türkiye'nin geleceğine ne gibi projelerin var, onları duysun istiyor" ifadelerini kullandı.

BU OYUNU BOZMAYA VAR MISINIZ?

24 Haziran seçimlerinde gençlerden destek isteyen Yıldırım, "16 yıldır birliğimiz için, kardeşliğimiz için Recep Tayyip Erdoğan ile beraber durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Ülkemizin, milletimizin hasret duyduğu her türlü hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. İşte geçen sürede 12 seçim geçirmişiz. 12 seçim sonunda milletimiz her seferinde bize olan desteğini arttırmış. İnşallah 24 Haziran'da da milletimizin karşısına çıkacağız ve destek isteyeceğiz. Türkiye'ye içeride ve dışarıda kurulmaya çalışılan kumpaslara karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a yönelen husumete, düşmanlığa karşı bu oyunu bozmaya var mısınız" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da konuştu

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Başbakan Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
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