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Erdoğan Özbekistan'a gitti

Son dakika haberi... Erdoğan, Özbekistan Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 Mayıs'ta Özbekistan'ı ziyaret edecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti
Erdoğan, Özbekistan Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 Mayıs'ta Özbekistan'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı , Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle Özbekistan'a gitti.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 14.00'te 'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile bazı milletvekilleri de Özbekistan'a gitti. Erdoğan, Özbekistan'ın ardından 'yi de ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti
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