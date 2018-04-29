Sahur vakti ne zaman? Berat Kandili'nde sahur ne zaman yapılacak? İstanbul'da sahur vakti

Ramazan'ın habercisi olarak bilinen Berat Kandili öncesinde vatandaşlar oruç tutmak için il il sahur vakitlerini merak etmeye başladılar. Berat Kandilinde oruç tutacak olan vatandaşlar sahur vakitlerini araştırıyorlar. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve imsakiye vakitleri.

İSTANBUL

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

22.03.2018 05:32 06:58 13:17 16:42 19:24 20:44



ANKARA

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

22.03.2018 05:19 06:43 13:02 16:26 19:09 20:27



İZMİR

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

22.03.2018 05:44 07:06 13:25 16:50 19:31 20:48

İŞTE İL İL SAHUR VAKİTLERİ

2018 RAMAZAN AYI ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indiği rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Allah'ın kullarına bir lütfu olan Ramazan Ayı, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kuran'ın indirildiği ve içinde, "bin aydan daha hayırlı olan," Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. Peki Ramazan ayı oruç ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba (2018) günü başlayacak.,

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.



RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR VE YAPILAN İBADETLER!

''Ramazan ayı Kur'an ayı'dır''

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

"Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir"

"Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur" (Nesai)

"Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları ve cennet kapıları açılır. Bu açılış, ta son gecesine kadar devam eder; kapanmaz. İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır. Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…" (Gunyet-üt Talibin)

"Resulullah ve Hz. Ebu Bekir devrinde teravihler ferdi olarak kılınmış ve durum Hz. Ömer'in hilafetinin başlarına kadar bu minval üzere devam etmiştir. Hz. Ömer'in emriyle teravihler Übey İbnu Kab'ın imamlığında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Bu sebeple teravih namazının cemaat ile kılınmasına "Hz. Ömer'in sünneti" denilmiştir." (Kütüb-i Sitte)

Ramazân-ı şerîfin ilk akşamı, (Şa'ban'ın son gününü Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. "Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için" denilir ve namaza durulur.

Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek'atte 1 "İnnâ a'taynâkel-kevser...", ikinci rek'atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

İFTARA YAKIN İSE;

"Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî", iftar esnâsında da:

"Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme ğadin neveytü" duâsı okunur.

Ramazanda sadaka-i fıtır veremeyen müslümanlar, arefe günü 2 rek'at namaz kılarak, Allâh'a ilticâ ederler. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur.