Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu: "Sizin bu heyecanınızın 24 Haziran'a kadar devam etmesini istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından satırbaşları

"Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor"

"HEYECANINIZIN 24 HAZİRAN'A KADAR DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"

"Sevgili gençler benim sizlerle bugün şöyle bir iki hususu müzakere etmem lazım, kongre sonrası Özbekistan'a gidiyoruz, ve iki gün Özbekistan'dayız. Oradan da Güney Kore'ye geçeceğiz, İnşallah Perşembe günü buraya tekrar geleceğiz.. Gençler ben sizin heyecanızı 24 Haziran'a kadar devam ettirmenizi istiyorum. Arkadaşlarınızla kucaklaşıp, hepsine bildiklerinizi anlatacaksınız... Bu heyecanla tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracaksınız, ne diyor Rabb'imiz ancak çalıştığınızın karşılığı vardır, Gençler Rabia'mızı biliyorsunuz değil mi? Esma kızımızı biliyorsunuz değil mi, Rabbim cennetiyle kılsın inşallah. Bizim esmalarımızı da orada onlarla buluştursun, bizi de inşallah şehadet makamına layık görsün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizin bu heyecanınızın 24 Haziran'a kadar devam etmesini istiyorum"

"BİZİ BÖLEMEYECEKSİNİZ, BÖLDÜRMEDİK, BÖLDÜRMEYECEĞİZ"

"Üstünlük Türk, Kürt, Laz, Çerkes olmakta değil, takvadadır, ve ikincisi tek bayrak, bayrağımızı görüyorsunuz değil mi? rengi şehidimizin kanından hilal bağımsızlığımıın ifadesi, yıldız şehitlerimizin simgesi, ve bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Evet 780 bin km kareyle biz tek vatana sahibiz. Biz 780 bin km2'ye nerden geldik, biliyorsunuz değil mi? 15 milyon km2'den buralara geldik, şimdi bu PKK şimdi bu FETÖ bölmek istediler, Bölemeyeceksiniz, böldürmedik, böldürmeyeceğiz.. İşte ne yaptık Cudi'de F-16 olduk, Gabar'da F-16 olduk, yeri geldi SİHA olduk ve bunlarla tepelerine tepelerine indik, ve sevgili gençler, buradaki kararlılığımızı koruyacağız, çünkü biz bu ülkede şunu bilin 81 milyona aşığız. Bizde ayrım yok, biz bu milletin dertlisiyiz, inşallah gelecek daha iyi olacak, dört tek devlet, Türkiye'den başka devletimiz yok başka devlet arayanlar gitsinler, isterlerse biletlerini de alırız. Bir olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, bizi yıkabilirler mi 24 Haziran'da sandıklarını coşturacağız. Beraber çalışıp ve neticesini de alacağız inşallah, ve hepinizi rabbime emanet ediyorum, selamlarınızı da Özbekistan'a götürüyorum.."

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