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: : " gündemimizde yok, den sonra masaya yatırabiliriz"

haberi... İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Özbekistan'a gidişi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, " gündemimizde yok, den sonra masaya yatırabiliriz" dedi

Giriş Tarihi: 29.4.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 13:43
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlik gündemimizde yok, seçimden sonra masaya yatırabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Ziyaretim kapsamında yarın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te görüşmelerimiz olacak, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katılacağız, 1 Mayıs'ta da Buhara'yı ziyaret edeceğim, Özbekistan ziyaretini takiben 'nin başkenti Seul'a hareket edeceğin, 2 mayıs günü cumhurbaşkanı Moon ile heyetler arası ve başbaşa görüşmeler yapacağız" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BEN BİR DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM"

Erdoğan 'ün adaylık açıklaması hakkında, "Ben bir değerlendirme yapmayacağım, Sayın Gül değerlendirmeyi kendisi yaptı, meydanı herkese açık, her siyasi parti adayını belirler, biz de kendimizi ona göre şekillendiririz" dedi

Kamuoyuna yansıyan anketler konusunda Erdoğan;

"CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE"

"Şu anda anketlere dayalı olarak, neyi paylaşırız dersek, şu var, anketler 'nın açık ara önde olduğunu gösteriyor, ama bizden rakamsal bir şey beklerseniz, onu söyleyeceğim, ama açık ara Cumhur İttifakı gayet güzel olumlu yerde,

BEDELLİ ASKERLİK ŞU AN GÜNDEMİMİZDE YOK

" şu anda hükümetimizin gündeminde değil, hele hele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı bunların olduğu dönemde şehitlerimize, gazilerimize onlara karşı bir haksızlık olur, önümüzdeki seçim bitsin Başkanlık sistemine geçiş hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, o zaman bu adımlar atılır"

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