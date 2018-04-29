YSK yayın ilkelerine ilişkin usulleri belirledi

YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik, basın ve yayın kuruluşlarının uymaları gereken yayın ilkelerine ilişkin usulleri belirledi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, seçimin başlangıç tarihi olan 30 Nisan Pazartesi gününden oy verme gününün bitimine kadar yapacakları yayınlarda, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5. maddesinde öngörülen genel yayın esasları ile 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan yayın hizmet ilkelerine titizlikle uymaları gerekecek.

Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basın, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacak. Bu kuruluşlar yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliği sağlayacak.

Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların görüşlerinin seçim döneminde eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerine uygun şekilde yansıtılması için gerekli katılım sağlanacak, medya kuruluşları bu konudaki girişimlerini ve sonuçlarını yayınlarında açıkça ilan ederek kamuoyuna duyuracak.

- IRK, CİNSİYET, SINIF VE İNANÇ ESASLI YAYIN YAPILAMAYACAK

Yayınlarında adalet ve tarafsızlığa, kanunlara uygun davranmak zorunluluğu bulunan basın ve yayın kuruluşları, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları esas alarak yayın yapamayacak.

Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanabilecek.

Herhangi bir yayının bant yayını olarak internet ortamında propaganda yasaklarına aykırılık içerecek şekilde yayını halinde, tüm dünyadan izlenmesi mümkün olduğundan, bu yayına erişimi engelleme kararı verme ve gereği için erişim sağlayıcılarına bildirme görevi, itirazın yapıldığı yer ilçe seçim kurulu başkanlığına ait olacak.

Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek.

Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların açık veya kapalı yer toplantıları radyo ve televizyonlarda canlı yayınlanabilecek.

Seçim dönemi içinde, "Ulusa Sesleniş", "Millete Hizmet Yolunda" gibi özel tanıtıcı programlar banttan veya canlı olarak yayınlanamayacak.

- PROPAGANDA SÜRESİ BİTENE KADAR TELEFONLA MESAJ ATILAMAYACAK

Seçime katılan cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Vatandaşların, elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilemeyecek ancak siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları her zaman gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki on günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir cumhurbaşkanı adayının, siyasi parti adayının ve bağımsız adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımı yapılamayacak. Bu sürenin dışında kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.