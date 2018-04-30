ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı İsrail'in sözcüsü gibi

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün'e yaptığı ziyaret kapsamında Başkent Amman'da Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi. İkili, gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki işbirliklerinin yanı sıra bölgesel konuları değerlendirdi.

Özellikle Filistin ve İsrail arasında süre gelen çatışmalara değinen Kral Abdullah, "İki devletli çözüm çatışmayı sona erdirmenin tek yoludur" dedi.

Pompeo ise konu hakkında, "İsrailliler ve Filistinliler siyasi olarak iletişim kurmalı, Filistinlileri siyasi diyaloğa dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren taraflar, bölgede yükselen tansiyonun düşmesi gerektiğini ve bunun için de Cenevre'de çizilen siyasi çerçevenin dışına çıkılmaması gerektiğinin önemini vurguladılar.