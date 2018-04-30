Bolu'da FETÖ'nün "çatı yapılanması" davası sürüyor

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan belediye nikah salonundaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşma, sanık avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmalarıyla sürdü. Daha sonra tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıkların son savunmaları alınmaya başlandı.

Tutuksuz sanık B.Ş, iddiaları kabul etmediğini, daha önceki ifadesinin ve avukatının savunmasının geçerli olduğunu söyleyerek, beratını talep etti.

Tutuksuz tanık A.C. de kendisinin terör örgütüne bilerek ya da bilmeyerek üyeliğinin olamayacağını savundu. Hakkında iddia edilen dernek üyeliğinin de kağıt üzerinde olduğunu ileri süren A.C. beratını istedi.

Tutuklu Sanık Ali Osman Çelik ise daha önceki savunmasının geçerli olduğunu anlatarak, "Çalıştığım şirket içerisinde yaptığım işlerin hepsi yasal işlerdir. Mahkemede dinlenilen kişiler beni tanımamaktadır. Çalıştığım şirketten ise 17-25 Aralık'tan sonra fikir ayrılığı nedeniyle ayrıldım 18 aydır tutukluyum tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklardan D.Ö. de dershanede işçi olarak çalıştığını ve örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock"u kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı sanıkların son savunmalarını yapması için 4 Mayıs Cuma gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 145 sanığın yer aldığı iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu'nun "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, 137 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme, önceki celselerde 25 firari ile tutuksuz bir sanığın dosyasını ayırmıştı.