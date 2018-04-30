Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksaray'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenledikeri orta basın toplantısında, "Bugün değerli kardeşim ile birlikte katılacağımız iş forumu da önemli. Zira geniş katılımlı farklı alanlarda bir iş adamları grubu ile buradayız. Karşılıklı olarak iş adamlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Girişimcilerimizin Özbekistan'da ne tür yatırımlar yapabilirler? Onlara bir heyecan vermenin gayreti içinde olacağız. Özbekistan'ın pek çok konuda önemli açılımlar yaptığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Özbek Lider Mirziyoyev ise ilk kez bir ülke ile çok büyük çaplı 25 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Özbekistan Cumhurbaşkanı, "Büyük büyük belgeler imzaladık. 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata vardık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

"ÖZBEKİSTAN İLE UZUN BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

25 maddeden oluşan tüm anlaşmalar imzalanmıştı. Kardeşimin de ifade ettiği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı dedi. Atacağımız çok adımlar var, yapacağımız çok işler var. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İmzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz”

Bugün değerli kardeşim ile birlikte katılacağımız iş forumu da önemli. Zira geniş katılımlı farklı alanlarda bir iş adamları grubu ile buradayız. Karşılıklı olarak iş adamlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Girişimcilerimizin Özbekistan'da ne tür yatırımlar yapabilirler? Onlara bir heyecan vermenin gayreti içinde olacağız. Özbekistan'ın pek çok konuda önemli açılımlar yaptığını biliyoruz.

"BİR KİŞİ BİR ARK KAZAR BİN KİŞİ SU İÇER"

Esasında değerli kardeşimin liderliğini bir tezahürü olan açılımlar bana bir Özbek atasözünü hatırlatıyor. Bir kişi ark kazar bin kişi su içer. Değerli kardeşim attığı cesur adımlarla Özbekistan ve bölhemiz için yeni bir su arkı inşaa ediyor. İnşallah bu kanal Özbekistan'ı daha müreffeh günlere ulaştıracaktır. Özbekistan, çevre ülkelerle de çok iyi olduğu için bölgede barış artıyor. Kırgızistan ve Tacikistan ile ilişkilerin iyileşmesi bizleri de mutlu etmiştir.

Malum İmam Buhari'nin yaşam merkezi Buhara... Buhar-i Şerif'in inşallah bir akademi olarak eğitime başlayacak olması Türkiye'deki ilahiyatçıların da buraya gelmesi için bir fırsat olacaktır. Yarın Buhara'da o güzel mekanları o manevi hazzına doyum olmaz mekanları tekrar görme imkanımız olacak.

Bugün Taşkent'teki temaslarımızı tamamladıktan sonra Buhara'ya geçeceğiz ve ecdadımızı bir kez daha rahmetle yad edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ve öyle bir gecede bunu yapmak nasip oluyor ki tüm kardeşlerimin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Rabbimiz bu gece bize ne isterseniz vereyim diyor. Dolayısıyla isteyin. Bu geceyi boş geçmeyelim. Sayın Murzeyev kardeşime ve Özbek kardeşlerime misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'da flaş açıklamalar