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ndan "Euronews" haberine yalanlama

Sözcüsü Aksoy, "Euronews" nde, konulu zirveye ilişkin yayımlanan haberde, Bakan Çavuşoğlu’na atfedilen ifadelerin doğru olmadığını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 20:09 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 20:21
Dışişleri Bakanlığından Euronews haberine yalanlama

Sözcüsü Hami Aksoy, "Euronews" isimli nde yer alan, geçen hafta sonu 'da düzenlenen konulu zirveye ilişkin haberde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na atfedilen ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

Aksoy, "Euronews" internet sitesinde, Moskova'da düzenlenen Suriye konulu toplantısı hakkında yer alan bir habere ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Moskova'da 28 Nisan'da , ve dışişleri bakanlarının katılımıyla Suriye konulu üçlü zirve yapıldığını anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında Euronews haber sitesinde Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran dışişleri bakanlarının Duma'da meydana gelen kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, ve Fransa tarafından gerçekleştirilen harekatı kınadıklarını ve Sayın Bakanımızın "dış müdahalenin Suriye'deki siyasi süreci sekteye uğratabileceği" ifadesini kullandığını iddia eden haber doğru değildir, manipülasyon teşebbüsünden ibarettir. Sayın Bakanımızın iddia edilen şekilde bir beyanı olmamıştır."

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Dışişleri Bakanlığından "Euronews" haberine yalanlama
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