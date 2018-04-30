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Son Dakika: 'cü eski polis hakkında karar

Son dakika haberi... 'da 'nün sözde "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 13:23
Son Dakika: FETÖ'cü eski polis Mehmet Taş hakkında karar

'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde "mahrem imamlarından" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 10 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık eski polis memuru ile avukatı hazır bulundu.

Savunmasında, FETÖ'yle ilişkisi bulunmadığını ileri süren Taş, "İmam değilim. indirmedim, kullanmadım. Ben interneti çok kullanan birisi değilim. En son kızım okula başlayacaktı öğretmeni WhatsApp kullanmamı istedi. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme başkanı, 'da hesap hareketliliğinin bulunduğu belirlenen sanığın ayrıca örgütün şifreli yazışma programlarından Bylock, Eagle, Kakao Talk ve Clean Them All kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Sanığın o dönem görevli olduğu Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlediği sohbet programlarının organizatörü olduğunun delil ve tanık beyanlarıyla kesinleştiğini aktaran mahkeme başkanı, sanığın organizasyonlara "Kerem" kod adıyla katıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Son Dakika: FETÖ'cü eski polis Mehmet Taş hakkında karar
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