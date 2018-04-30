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lere rahat yok! Son bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi...

Son dakika haberi... Son bir hafta içerisinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 in etkisiz hale getirildiği açıklandı

Giriş Tarihi: 30.4.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 11:20
Teröristlere rahat yok! Son bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi...

HAVADAN VE KARADAN 692 OPERASYON

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadan ve karadan 692 operasyon yaptı. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 715 terör (PKK/KCK 130, aşırı sol 46, DEAŞ 50, FETÖ/PDY 489), 3 bin 579 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 130 düzensiz göçle mücadele olmak üzere toplam 4 bin 424 kişi gözaltına alındı. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda (8 ölü, 7 sağ, 8 teslim) toplam 23 etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 7 ilde (Diyarbakır 9, Kahramanmaraş 1, Hakkari 2, Mardin 1, Tunceli 8, Muş 1, Van 5) toplam 27 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilirken, 13'ü ağır ve uzun namlulu toplam 15 silah, 8 adet el bombası, bin 996 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 312 kilo patlayıcı madde, 22 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

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Teröristlere rahat yok! Son bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi...
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