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Teröristlerin sakladığı 100 kiloluk böyle patlatıldı

-Tunceli karayoluna 300 metre uzaklıkta 2 tüp içerisine hazırlanarak ağaçlık alana saklanan 100 kilogramlık el yapımı , jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu bulunarak imha edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 19:55
Teröristlerin sakladığı 100 kiloluk EYP böyle patlatıldı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü 'nın eylem yapmak için depoladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Elazığ-Tunceli yolunda bulunan Kovancılar ilçesi Soğukpınar köyü Kamışlıdere mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri yaptığı aramada, teröristler tarafından 2 tüp içerisine yerleştirilmiş alüminyum tozu ve amonyum nitratla hazırlanmış 100 kilogramlık tahrip gücü yüksek 'nin saklandığı yeri buldu. Çevre güvenliğini alan ekipler, bomba imha uzmanına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, EYP'yi imha etti.

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Teröristlerin sakladığı 100 kiloluk EYP böyle patlatıldı
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