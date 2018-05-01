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'nin yeni Dışişleri Bakanı 'in sözcüsü gibi

Dışişleri Bakanı Mike , ’e yaptığı ziyaret kapsamında Başkent Amman’da Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi. Saldırgan ve işgalci 'in katliamlarını görmezden gelen Pompeo, "İsrailliler ve Filistinliler siyasi olarak iletişim kurmalı, Filistinlileri siyasi diyaloğa dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 23:31 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 02:07
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı İsrail'in sözcüsü gibi

'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike , 'e yaptığı ziyaret kapsamında Başkent Amman'da Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi. İkili, gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki işbirliklerinin yanı sıra bölgesel konuları değerlendirdi.

Özellikle Filistin ve arasında süre gelen çatışmalara değinen , "İki devletli çözüm çatışmayı sona erdirmenin tek yoludur" dedi.

Pompeo ise konu hakkında, "İsrailliler ve Filistinliler siyasi olarak iletişim kurmalı, Filistinlileri siyasi diyaloğa dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren taraflar, bölgede yükselen tansiyonun düşmesi gerektiğini ve bunun için de Cenevre'de çizilen siyasi çerçevenin dışına çıkılmaması gerektiğinin önemini vurguladılar.

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ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı İsrail'in sözcüsü gibi
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