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olmadı başka aday verelim…

bugünkü yazısını ’nin Cumhurbaşkanı adaylarına ayırdı. CHP’li ’in “CHP Erdoğan’ı çıldırtacak bir aday çıkaracak” sözüne gönderme yapan Salih Tuna “O değil de, Erdoğan mutluluktan "çıldırmasın" da ne yapsın.” dedi.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 11:44
Abdullah Gül olmadı başka aday verelim…

İŞTE SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Şimdi sıkı durun...
Seçimler ikinci tura kalırsa (ki 'ye sorarsanız, karada havada öyle olacak) bu sefer İyi Parti seçmeni CHP'nin adaylarına nasıl bakıyor sorusu çok önemli.

Söz konusu ankette, İyi Parti seçmenlerinin CHP adayı ile ilgili eğilimleri de şöyle:

: % 18.24
Abdullatif Şener: % 24.40
Muharrem İnce: % 9.45
Yılmaz Büyükerşen: % 8.57
İlhan Kesici: % 10.77
: % 1.10
Diğer: % 27.17
(Abdullah Gül'e Meral Hanım'ın seçmeni de "vefasızlık" etmiş. İnsan düşmeye görsün, gelen vurur giden vurur misali. Yüzde 1 ne be.)

Abdullatif Şener yüzde 24'le açık ara önde.

Baykemal: "Adayımız ekonomiden anlayan biri olacak" demişti. Bu kadar dolambaçlı anlatacağına "Şarabın tadı dışında her şeyini bilen biri" deseydi iyiydi.

O değil de, Erdoğan mutluluktan "çıldırmasın" da ne yapsın.

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Abdullah Gül olmadı başka aday verelim…
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