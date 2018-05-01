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Berna Binbaşı, olarak orduya döndü!

Giriş Tarihi: 1.5.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 15:02
Berna Binbaşı, yarbay olarak orduya döndü!

TEREDDÜTSÜZ PİLOT OLMAYI SEÇTİ

Berna Şen'in hayatı, 26 yıl önce girdiği üniversite seçme sınavlarının ardından Hava Harp Okulu'ndan gönderilen "Size savaş pilotu olmayı sunuyoruz" yazılı davetiye ile değişti. O güne kadar endüstri mühendisi olmayı planlayan Berna Şen, davet mektubu ile birlikte tereddütsüz pilot olmayı seçti.

1997'de Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu, 2000'de 5'inci Ana Jet Üssü'nde F-16 ile uçmaya başladı. 2012'de binbaşı rütbesindeyken emekli oldu. SunExpres'te yolcu uçaklarında pilot olarak göreve başladı.

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Berna Binbaşı, yarbay olarak orduya döndü!
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