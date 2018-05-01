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'liler ile 'liler arasında gerginlik

'da 1 nedeniyle düzenlenen etkinlikte 'li Pir'in 'nin sloganını eleştirmesi üzerine, CHP'liler tepki gösterip alanı terk etti.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 19:38
CHP'liler ile HDP'liler arasında gerginlik

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu () Şubesi tarafından 1 kapsamında etkinlik düzenlendi. Perşembe Pazar alanında düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine Diyarbakır ve KESK'e bağlı sendikaların yanı sıra 'liler de katıldı. Konuşmaların ardından kürsüye HDP'li Milletvekili Ziya Pir çıktı. Pir'in konuştuğu sırada CHP'liler 'Hak hukuk adalet' sloganı attı. Pir sloganın üzerine "Elazığ'daki CHP tabanı hala hak, hukuk, adalet diyor. Buna samimiyetiyle inanıyor, sizi kutluyorum" dedi.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Pir'in diğer konuşmalarında da CHP'yi eleştirmesi üzerine alanda bulunan CHP'liler tepki gösterdi. Kısa süre çıkan kargaşa ve gerginliğin ardından CHP Başkanı ve partililer alanı terk etti.

CHP'YE HAKARET ETME YERİ DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, "Burası 1 Mayıs'tır. Emekçinin ve ezilenin bayramıdır. Hedef hak, hukuk ve adalet özleminin dile getirilmesidir. Burada hedef CHP'ye laf söylemek ve hakaret etmek değildir. 1 Mayıs bayramı sevinçle kutlanmalı" dedi.

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CHP'liler ile HDP'liler arasında gerginlik
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