CHP'nin "aday" bunalımına Devlet Bahçeli yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kriz severi, kaos neferi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda bunalıma düşmesi garip bir çaresizlik, 95 yıllık müktesebatı açısından kaygı verici bir çürümedir. Yine anlaşılan odur ki, CHP insansız cumhurbaşkanı adayı için son turlarını atmakta, son rötuşlarını, son hazırlıklarını yapmaktadır" dedi.





GENELGE YAYINLADI

Bahçeli, İl ve İlçe Yöneticileri için genelge yayımladı. Bahçeli, MHP'nin 24 Haziran seçimlerine iki ana stratejiyle katılacağı belirterek, ilk stratejinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Bahçeli, ikinci stratejilerinin ise MHP'nin 27.Dönem TBMM'de sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmek olduğunu kaydetti.

"CHP, KANDİL VE PENSİLVANYA'NIN ARKASINA SAKLANARAK TÜRKİYE'Yİ TAŞLIYOR

TBMM, asıl fonksiyon ve vasfına kavuşmuş, net olarak gücüne güç katmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalayan, kötüleyen, felaket çığırtkanlığı yapan siyaset ve sivil toplum kuruluşları dış kaynaklı huşunet serumu, husumet yardımı, fitne takviyesi ile ayakta kalmaya çırpınan ucube ve ucuz zihniyetlerdir. Kandil ve Pensilvanya'nın arkasına saklanarak Türkiye'yi taşlayan CHP bunlardan birisidir. İpini FETÖ'ye zimmetleyen, siyasi iliğini fikirsizlikle, ikbalini fenalıklarla zenginleştiren dönek ve kaçkınlar bunlardan bir diğeridir

CHP'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

"CHP, İPE DOLANSA DA, İP CHP'YE BULAŞSA DA TÜRK MİLLETİNİN HÜKMÜNDEN KAÇAMAYACAKLARDIR"

Türk milleti siyaseti çıkarlarına endeksleyen; tutarsız, ilkesiz, yetersiz, gayesiz, erdemsiz, geçimsiz siyasi tufeylilere şans tanımayacak, elbette pirim ve geçer not vermeyecektir. Bunlar ne söylerse söylesin, hangi ilkel ve itibarsız ittifakın içerisinde gürültü patırtı çıkarırlarsa çıkarsınlar hazin akıbetlerinden yakalarını kurtaramayacaklardır. CHP, ipe dolansa da, ip CHP'ye bulaşsa da, FETÖ, PKK, HDP, PYD, YPG, DHKP-C, Türk düşmanları kudursa da Türk milletinin hükmünden kaçamayacaklardır. 22 Nisan vakasıyla, CHP'nin ipe kiralık verdiği 15 milletvekili demokrasi tarihimizde görülmemiş, duyulmamış skandal ve kara bir leke gibi muhataplarının alınlarına kazınmıştır. Anlaşılan odur ki, ip, CHP'nin kötü bir suretidir. CHP ise Pensilvanya'nın sözcüsü, Türkiye düşmanlarının gözcüsüdür. Ve aziz Atatürk'ün mirasıyla köprüleri tamamen atmıştır.





"CHP, İNSANSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI ARIYOR"

Kriz severi, kaos neferi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda bunalıma düşmesi garip bir çaresizlik, 95 yıllık müktesebatı açısından kaygı verici bir çürümedir. Yine anlaşılan odur ki, CHP insansız cumhurbaşkanı adayı için son turlarını atmakta, son rötuşlarını, son hazırlıklarını yapmaktadır. Varsın onlar aday araya dursunlar, imza topladık, topluyoruz tantanasıyla oyalansınlar, Cumhur İttifakı ihanet kervanını Allah'ın izniyle ezip geçecektir. Demokrasi ittifakından bahsedenler, bir defa zorla, adeta sürgüne gönderilen kürek mahkumları gibi, adeta işlemiş oldukları büyük bir suçun mahcubiyetiyle başlarını öne eğen, gözleri yaşaran kiralık 15 milletvekilinin hesabını milletimize, kendilerine umut bağlayanlara vermek durumundadır. Demokratik ahlak gereği bu kaçınılmaz bir zorunluluktur."

"YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ 24 HAZİRAN'DAN SONRA RESMİLEŞECEKTİR"

"24 Haziran'dan sonra; itibarlı istikbal, iradeli istiklal Cumhur İttifakıyla gelecektir" diyen MHP lideri Bahçeli, "24 Haziran'da Cumhuriyet'in istikbali, milletin istiklali oylanacaktır. İnanıyor ve iddiayla ifade ediyorum ki, Cumhur İttifakı'yla istikrar, irade, istikbal, itibar kazanacaktır" ifadelerini kullandı. Bahçeli,24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millet tarafından tekraren oylanarak devreye alınacağını kaydederek, "Yeni bir hükümet sistemi 24 Haziran'dan sonra resmileşecektir. Bu açıdan önümüzdeki seçim tarihi bir kavşak noktasıdır" dedi.