CHP'nin adayı bakın kimi çıldırtacak!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR...

Yeni dolaşan isimleri ise daha çok CHP'liler değil başkaları söylüyor. İki isimden söz ediliyor; Abdüllatif Şener ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş... Aslında Şener yeni değil, onu daha çok bazı medya çevreleri pompalıyor. Özellikle Sözcü gazetesi yazarları neredeyse 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana, Şener'in aday olması için canhıraş çaba harcıyor.

Hatta biri geçmişine övgüler dizdiği bir yazısında Ecevit'in şu sözlerini aktarıyor: "Sizin partinizde Abdüllatif Şener diye bir milletvekiliniz var, onu izliyorum. Çok düzgün konuşuyor, onda bir yetenek var. Siyaset açısından umut vaat ediyor; onu iyi takip edin."

"ORTAK BİR YANLARI DA VAR..."

Ecevit hayranı Kılıçdaroğlu'nun Şener hayranlığı herhalde buradan kaynaklanıyor, ortada bir geçmiş var. Ayrıca seçim kaybetme ve darbelerden medet umma gibi ortak bir yanları da var. Ama bilgisi olsun, CHP tabanı aynı düşüncede değil. Gençler hiç istemiyor, eski kuşak bir CHP'li ise Gül'e benzetiyor ve şöyle diyor: "Gül'den ne farkı var. CHP tabanı ona oy vermez..."

Bu gerçeğe rağmen, vesayetçi medyanın Şener'e övgüsü sürüyor. Onlara göre Şener, ikinci turda HDP'den en fazla oy alacak isim. HDP'den İlhan Kesici yüzde 7.3, Muharrem İnce yüzde 5.9, Şener ise yüzde 17 oy alabiliyor. Medyada ibre Şener'i gösterse de CHP'de kimse sıcakbakmıyor.

Gelelim ikinci isme... Bu da CHP içinden çok dışında konuşuluyor. Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan söz ediyorum. CHP'lilerin bile tanımadığı bu isim daha çok, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in o uçuk tanımı nedeniyle öne çıktı. Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını şöyle bir cümleyle tanıtıyordu: "En çıldırtacak adayı açıklayacağız."

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