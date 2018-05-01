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Bu görüntüye bakanlıktan sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı sonrası İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 12:57 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 12:58
Bu görüntüye bakanlıktan sert tepki

İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan kabul edilemez saldırı sonrası Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir. Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır."

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Bu görüntüye bakanlıktan sert tepki
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