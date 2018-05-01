İran'dan İsrail'e sert cevap: Pişman olacaksınız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İran'ın nükleer arşivini ele geçirdikleri ve gizli silah programına dair kanıt bulduklarını' iddia ettiği açıklamalarına bir yanıt da İran Savunma Bakanı'ndan geldi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Netanyahu'nun iddialarını 'İsrail'in provokatif eylemleri' diye niteleyip Tahran'ın bunları yanıtsız bırakmayacağını söyledi.

"İŞGALCİ REJİME UYARIMIZDIR"

Hatemi, ''Bu bizim Kudüs'ü işgal eden rejime ve onun destekçilerine uyarımızdır: Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran'ın karşılığı sürpriz şekilde olacaktır ve siz bundan pişman olacaksınız'' dedi.

"YALANCI ÇOBAN"

Öncesinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, Netanyahu'yu 'Tahran'a yönelik eski suçlamaları tekrarlayan "yalancı çoban"a benzetmişti.

ESKİ BELGELER...

Öte yandan Netanyahu'nun dün basına duyurduğu İran'ın nükleer çalışmalarına ait olduğunu iddia ettiği belgelerin İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından geçen ocak ayında ele geçirildiği ileri sürüldü.

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ABD'nin New York Times gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfalık gizli bilgileri içerdiği ileri sürülen belgelerin tutulduğu yerin Şubat 2016'da Mossad tarafından tespit ediliğini belirtti.

Söz konusu belgelerin bulunduğu yerin, tespit edildiği tarihten bu yana Mossad tarafından izlendiğini kaydeden yetkili, geçen ocak ayında da ajanların binaya girerek belgeleri bir gece ele geçirdiğini ve aynı gece içinde İran'dan İsrail'e kaçırıldığını söyledi.

"TRUMP'IN HABERİ VAR"

Haberde ayrıca Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, geçen ocak ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a söz konusu operasyona ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.