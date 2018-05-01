"Rütbeli havacılar"ın davasında istenen cezalar belli oldu

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, dönemin Yalova Hava Meydan Komutanı Albay Metin Yıldırım, Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, Teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, Astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları Üsteğmenler Hasan Kaya ve Tuncay Yıldırım ile Ali Yağmur ve Faruk Özdemir katıldı. Tutuksuz 7 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmada müdahil kurumlar, Başbakanlık ve TBMM'yi de avukatları temsil etti.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ" SUÇUNDAN DA CEZA İSTENDİ

Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Demircioğlu, hazır olduğunu belirttiği mütalaasını okudu.

Darbe girişimi gecesinde yaşanan olayların anlatıldığı mütalaada, tüm sanıkların "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

MÜTALAADA, TUTUKSUZ SANIKLARIN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Sanıkların tamamının ayrı ayrı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanıklardan Tuncay Yıldırım'ın, "kamu aracı kullanılarak cebirle, gece vakti silahla ve birden fazla kişi tarafından iş yeri dokunulmazlığının ihlali" (Beşiktaş Vodafona Park'a helikopter indirilmesi) suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada, tutuksuz sanıkların hükmen tutuklanması da istendi.

Söz alan sanık ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Yağmur, Faruk Özdemir, Faruk Şimşek, Tuncay Yıldırım, Hasan Kaya, Hasan Yıldırım, Metin Yıldırım, Mehmet Gürler ve Sabri Çalışkan'ın, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı, suçun niteliği ve kaçma riskine göre bu hallerinin devamına hükmetti.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon!

Sanıklara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren heyet, duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

İDDİANAMEDEN NOTLAR

İddianamede, Yalova Hava Meydan Komutanlıgˆı ve I·stanbul/Yes¸ilko¨y Hava Harp Okulu Komutanlıgˆı personeli olan sanıkların, darbeci askeri kanadın I·stanbul'daki fiili hakimiyetini sagˆlamak ve onları takviye etmek amacıyla sanık Hava Meydan Komutanı Kurmay Albay Metin Yıldırım'ın talimatı ve yo¨nlendirmesiyle bir grup Hava Harp Okulu o¨gˆrencisini mu¨himmatlarıyla otobüse bindirerek I·stanbul'a naklettikleri aktarılıyor.

Nakil amacıyla hazırlanması istenen ikinci grubun ise darbe giris¸iminin bas¸arısız olması nedeniyle İstanbul'a gönderilemediği belirtilen iddianamede, sanıklardan helikopter pilotları Tuncay Yıldırım ve Haşan Kaya'nın, silahlı ve tec¸hizatlı helikopterle I·stanbul'a personel naklettikleri aktarılıyor.

Suc¸tan zarar go¨ren Bes¸iktas¸'ın stadı Vodafone Park'a helikopterlerle inilerek, is¸gal edilecek bo¨lgelere ekip göndermeye çalışıldığı kaydedilen iddianamede, darbe giris¸iminin bas¸arısız olması u¨zerine sanıkların Yalova'ya geri do¨ndükleri anlatılıyor. Bazı sanıkların tero¨r o¨rgu¨tu¨yle bagˆlarını kabul ettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların geneli ac¸ısından tero¨r o¨rgu¨tu¨yle aralarında su¨reklilik ve c¸es¸itlilik arz edecek s¸ekilde organik bagˆ bulundugˆu ifade ediliyor.