Son dakika: Bekir Bozdağ'dan CHP'ye aday eleştirisi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu, halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır" dedi.





CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü açıklayacağını duyurmasının ardından Hükümet Sözcüsü Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'yi ve partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bozdağ, adayın hala açıklanmamasını "Demek ki CHP'liler gibi CHP yönetimi de tam yetkili Genel Başkanları Kılıçdaroğlu da hala CHP'nin cumhurbaşkanı adayını bilmiyor" şeklinde yorumladı.



"GOL YEMEMEK İÇİN ZAMAN KAZANMA HAMLESİ"



CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacakları tarihi ilan etmesine ilişkin Bozdağ, "Siyasi bir strateji ya da hamle diye takdim edilse de bu, daha fazla gol yememek içi sadece bir zaman kazanma hamlesidir. CHP yönetiminin bu içler acısı durumu, tam bir aciz halidir, tam bir beceriksizliktir. Sahi karar vermek için bu kadar bocalayan, zikzak çizen ve hala ne yapacağını bilemeyen bir CHP'nin kime, ne faydası olur? Ne yapacağını bilmeyen CHP yönetiminin, millete de devlete de CHP'ye de hayrı yoktur" dedi.



Bozdağ, Kılıçdaroğlu'na yönelik de sert eleştirilerde bulundu. Bozdağ, "CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu, halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır" dedi.