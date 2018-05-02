Ankesör’den imamlarla görüşmeleri belirlendi

FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan askeri personellere yönelik çalışmalar devam ediyor.
15'İ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 40 askeri personelden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden ardışık arandığı tespit edilen ve gözaltında bulunan 15 şüpheli savcılığa sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki sorguları ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
6 TUTUKLAMA
Hakimlikte ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilindiği gibi Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden emniyet mensuplarının da irtibat kurduğu ortaya çıkmıştı. Ardışık şekilde arama yapılarak tespit edilen emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenlenmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.