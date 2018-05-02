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Ankesör’den imamlarla görüşmeleri belirlendi

Son dakika haberi...’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen askerlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 15’i işlemleri ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak ceza evine gönderilirken 9’u hakkında kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 09:31
Ankesör’den imamlarla görüşmeleri belirlendi

/'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan askeri personellere yönelik çalışmalar devam ediyor.

15'İ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 40 askeri personelden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden ardışık arandığı tespit edilen ve gözaltında bulunan 15 şüpheli savcılığa sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki sorguları ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

6 TUTUKLAMA

Hakimlikte ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9'u şartıyla serbest bırakıldı.

Bilindiği gibi 'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden emniyet mensuplarının da irtibat kurduğu ortaya çıkmıştı. Ardışık şekilde arama yapılarak tespit edilen emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenlenmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

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Ankesör’den imamlarla görüşmeleri belirlendi
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